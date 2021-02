De verrassingen van de Australian Open: droomdebuut voor laatbloeier en push richting top tien voor Tsjechisch talent

Hoe het dit weekend ook afloopt op de Australian Open, de grootste aangename verrassingen zijn reeds gekend. Dat zijn Aslan Karatsev bij de mannen en Karolína Muchová. Wie zijn zij juist? We zoemen nader in op de revelaties van de eerste Grand Slam van het jaar.

Aslan Karatsev staat voor het eerst op de hoofdtabel van een Grand Slam. Dan denk je aan een jong talent, maar dat ligt hier toch ietsje anders. Karatsev is 27 en draait al enkele jaren mee op de ATP Tour. De Rus werd prof in 2013, maar geraakte niet onmiddellijk in de top 100. Hij probeerde dan maar via Futures en Challengers zich op te werken.

VERTROUWEN GETANKT

Pas in 2020 vond hij enige regelmaat in zijn prestaties en steeg hij op de rangschikking. Wel moest hij kwalificatiematchen spelen om op de Australian Open te geraken. In andere Grand Slams sneuvelde Karatsev telkens in de qualies. Nu niet en zo deed hij meteen een hele hoop vertrouwen op. Bij zijn tiende poging om op de hoofdtabel te geraken was het eindelijk raak en dat was nog maar het begin van het sprookje.

Ook financieel zal hij er wel bij varen: Karatsev heeft in Australië al meer geld bij mekaar getennist dan hij tot dusver verdiende in zijn hele carrière. Financieel doet Karolína Muchová ook een goede zaak, maar evenzeer sportief. De 24-jarige Tsjechische is bezig om het potentieel, wat haar wel al langer werd toege-eigend, om te zetten in een straf resultaat.

© photonews

Als nummer 27 van de wereld is Muchová de laagst gerangschikte speelster bij de dames in de halve finales. Een blik op de geschiedenis leert ons dat Muchová ook enigszins een laatbloeier is, want Tsjechische meisjes breken vaak al op heel jonge leeftijd door. Voor Muchová was het iets langer timmeren aan haar weg, ook al heeft ze nog een hele mooie toekomst voor zich.

VERSTANDIG OMGAAN MET BLESSURES

In 2019 begon ze al meer de neus aan het venster te steken na het bereiken van een kwartfinale op een Grand Slam en het behalen van haar eerste WTA-titel. Op jonge leeftijd had ze vaak te kampen met blessures, waardoor ze daar nu verstandig mee om gaat. Het helpt haar misschien richting top tien. Twee matchen speelde ze in 2021 niet uit voorzorg. Haar andere wedstrijden heeft ze allemaal gewonnen.