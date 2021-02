Sander Gillé staat aan de zijde van Amerikaanse in kwartfinales op Australian Open

Sander Gillé is nog niet uitgedubbeld op de Australian Open. Met zijn vaste dubbelpartner Joran Vliegen verloor hij wel in de eerste ronde van het heren dubbel. Gillé doet in Australië echter ook mee aan het gemengd dubbel met Hayley Carter.

Dat valt tot dusver enorm goed mee. Samen met de Amerikaanse zorgde Gillé meteen voor een stunt door eerste reekshoofd Mektić/Strýcová uit te schakelen. Die goede lijn werd doorgetrokken in de volgende partij. OOk het Poolse duo Kubot/Świątek moest het onderspit delven. ENKEL SPANNING IN EERSTE SET De wedstrijd kende een uitstekend begin voor Gillé en Carter. Een vroege voorsprong moesten ze wel meteen inleveren. Niet getreurd: toen hun tegenstanders bij 5-4 onder druk stonden, grepen Gillé en Carter opnieuw hun kans. Dat resulteerde alvast in setwinst. Eens ze die eerste set op zak hadden, ging het alleen maar vlotter. Ook de volgende vijf games waren voor het Belgisch-Amerikaanse duo. Zo was de beslissing in de wedstrijd ook reeds gevallen. Gillé en Carter wonnen met 6-4 en 6-1. In de kwartfinales wachten de Australiërs Matthew Ebden en Samantha Stosur.