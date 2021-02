Elise Mertens naar halve finale van dubbelspel op Australian Open

Samen met de Wit-Russin Aryna Sabalenka heeft Elise Mertens zich geplaatst voor de halve finales van het dubbelspel op de Australian Open.

Mertens en Sabalenka zijn het tweede reekshoofd. Ze wonnen in de kwartfinalevan de Japanners Shuko Aoyama en Ena Shibahara in twee korte sets (6-2, 6-0).

In de halve finales nemen Mertens en Sabalenka het op tegen de Amerikaanse Nicole Melichar en de Nederlandse Demi Schuurs.

Mertens en Sabalenka haalden in 2019 winst in Indian Wells, Miami en de US Open. De kwartfinales waren vorig jaar het einde in Melbourne.