Novak Djokovic blijft mentaal overeind in fysiek gevecht met Zverev en zit weer in halve finales Australian Open

Novak Djokovic heeft misschien wel te kampen met fysieke klachten, maar hij blijft op de Australian Open ook maar doorstoten. Alexander Zverev heeft hem niet uit de halve finales kunnen houden. In sets 3 en 4 haalde Djokovic een achterstand op.

Zverev ging in het eerste spel meteen door de opslag van Djokovic. Toen hij voor de set mocht serveren, liep het mis voor de Duitser. Dat zou het zesde reekshoofd dan later wel rechtztten in de tiebreak. Zverev had in set één het hoogste percentage gewonnen punten op de eerste opslag, maar in set twee zou dat totaal het tegenovergestelde zijn.

Dat stond Djokovic ook toe om die set vlot binnen te halen. Nadien was het weer Zverev die als eerste een kloofje kon slaan. Op de belangrijke momenten toonde Djokovic weer hoe sterk hij mentaal is. Van 1-4 ging het naar 6-4.

DJOKOVIC REDT SETBAL EN MAAKT HET DAN AF

Net als in set drie had Zverev ook in het begin van set vier een break voorsprong. Ook deze keer kwam Djokovic terug. Bij 5-6 kreeg Zverev nog wel een setbal. Djokovic werkte die weg en verloor in de tiebreak geen enkel punt op eigen serve. Met een ace schaarde de Serviër zich bij de laatste vier: Zverev ging voor de bijl met 6-7 (6/8), 6-2, 6-4 en 7-6 (8/6).