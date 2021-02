AO: Serena Williams rekent af met nummer 2 van de wereld, verbazingwekkend sprookje van Karatsev blijft duren

Serena Williams blijft op koers liggen om in Australië haar 24ste grandslamtitel te veroveren. In de kwartfinales maakte ze zich op voor een heuse clash tegen Simona Halep. De Amerikaanse kon Halep echter relatief eenvoudig de baas.

Serena Williams, een levende tennislegende, tegenover nummer 2 van de wereld Simona Halep: een affiche om duimers en vingers van af te likken. Williams won de eerste twee spelletjes, maar leverde die voorsprong onmiddellijk in. Om vervolgens toch weer afstand te nemen: de break in het zesde spel van de eerste set bleek beslissend.

Williams had een veel hoger percentage gewonnen punten op de eerste opslag en zat zo in de drivers' seat. Daar wilde Halep iets aan veranderen: in het begin van set twee kwam de Roemeense 0-2 en 1-3 voor. In een derde set had Williams geen zin: ze won nadien vijf spelletjes op rij en zo was het pleit meteen beslecht. Williams plaatste zich met 6-3 en 6-3 voor de halve finales in het dames enkelspel.

KARATSEV IN VOETSPOREN VAN DEWULF

Daarin wacht een ontmoeting met Naomi Osaka, die met tweemaal 6-2 overtuigend Hsieh uitschakelde. Opnieuw een echte topwedstrijd dus. Bij de mannen staat Aslan Karatsev zowaar in de halve finales. Als kwalificatiespeler de laatste vier van een Grand Slam halen: Filip Dewulf deed het de Rus ooit voor. Karatsev klopte in zijn kwartfinale Dimitrov met 2-6, 6-4, 6-1 en 6-2.