Nadal, Rublev en Medvedev plaatsen zich voor kwartfinales Australian Open

Nadal, Rublev en Medvedev kennen voorlopig weinig problemen op de Australian Open. De drie heren wonnen hun achtste finale zonder een set te verliezen. Rublev en Medvedev staan. nu tegenover elkaar in de kwartfinales.

Andrey Rublev, de nummer zeven van de wereld, zal niet vermoeid uit de achtste finales komen op de Australian Open. De Rus won zijn eerste twee sets tegen Ruud met 6-2 en 7-6 (7-3), maar daarna moest de Noor opgeven door een blessure.

In de volgende ronde wacht een lastige tegenstander voor Rublev, want hij zal het opnemen tegen zijn landgenoot en nummer vier van de wereld Daniil Medvedev. Hij won in de achtste finales van de Amerikaan McDonald met 6-4, 6-2 en 6-3.

Ook Rafael Nadal heeft zich ondertussen kunnen plaatsen voor de kwartfinales. Hij kende weinig problemen met de Italiaan Fognini. Het werd 6-3, 6-4 en 6-2. In zijn kwartfinale neemt Nadal het op tegen Tsitsipas (de nummer vijf van de wereld) of Berrettini (de nummer negen van de wereld).