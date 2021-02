Kwartfinales Australian Open bij de mannen zijn bekend: Nadal tegen nummer vijf van de wereld, ook Djokovic krijg taaie tegenstander

Alle achtste finales zijn afgewerkt bij de mannen. Zo blijven er nog acht mannen over die kans maken op de titel op de Australian Open. Met Djokovic-Zverev en Nadal-Tsitsipas staan er enkele mooie duels op het programma in de kwartfinales.

De kwartfinales bij de mannen op de Australian Open zijn bekend. Novak Djokovic krijgt een zware tegenstander, want hij neemt het op tegen de Duitser Zverev, de nummer zes van de wereld. Djokovic gaf één set weg in de vorige ronde tegen Raonic, terwijl Zverev vlot met 6-4, 7-6 (7-5) en 6-3 kon winnen van Lajovic.

Nog een wedstrijd om naar uit te kijken in de kwartfinales is het duel tussen Nadal en Tsitsipas. Nadal haalde het vlot in de achtste finales, maar van vermoeidheid bij Tsitsipas zal helemaal geen sprake zijn. De Griekse nummer vijf van de wereld moest namelijk niet in actie komen door een opgave van Berrettini.

Met Rublev en Medvedev staan twee landgenoten tegenover elkaar. Rublev is voorlopig de nummer vier van de wereld, terwijl Medvedev niet veer moet onder doen als nummer zeven van de wereld. De landgenoten gaven beide geen set weg in de achtste finales en lijken aan elkaar gewaagd te zijn.

De laatste kwartfinale is misschien wel een verrassing, want de Bulgaar Dimitrov neemt het daarin op tegen kwalificatiespeler Karatsev. Dimitrov zorgde voor een verrassing door met 6-4, 6-4 en 6-0 te winnen van Thiem, de nummer drie van de wereld, terwijl Karatsev het na een zware vijfsetter haalde van de Canadees Auger-Aliassime.