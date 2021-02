Joachim Gérard plaatst zich na knappe prestatie voor finale Australian Open in het rolstoeltennis

Met Joachim Gérard zit er toch al zeker één landgenoot in een finale op de Australian Open. In de halve finales in het rolstoeltennis klopte Gérard de Brit Gordon Reid. Het werd 4-6, 7-5 en 6-3.

Joachim Gérard heeft zich geplaatst voor de finale op de Australian Open in het rolstoeltennis. Onze landgenoot nam het in de halve finales op tegen de Brit Gordon Reid en het werd al snel duidelijk dat het geen makkelijke opgave ging worden, want de eerste set was met 4-6 voor Reid. Toch kon Gérard zich herpakken en de spannende tweede set trok hij met 7-5 naar zich toe. De derde set zou dus alles bepalen en ook daarin haalde onze landgenoot het met 6-3. In de finale neemt Gérard het op tegen de Brit Alfie Hewett.