Elise Mertens verdient het om niet te streng beoordeeld te worden

Elise Mertens heeft de kwartfinales van de Australian Open niet gehaald. Uit de reacties op dat nieuws blijkt hoe groot de verwachtingen waren voor Mertens voor de eerste Grand Slam van het jaar. Al hoeven we ook niet meer van haar uitschakeling te maken dan het was.

Mertens verloor van Karolína Muchová. 'Mertens laat zich verrassen, het was een tegenstandster die ze moest aankunnen.' Dat was de teneur na afloop van deze achtste finale. Dat moet toch wat genuanceerd worden. Was een zege voor Mertens een reële verwachting op basis van haar recente vorm? Ja, natuurlijk, maar het idee dat ze Muchová zomaar wel eventjes opzij ging zetten is verkeerd.

Muchová is de nummer 27 van de wereld, Mertens de nummer 16. Dat betekent nog lang niet dat de hoger gerangschikte speelster automatisch de beste kaarten heeft. Zowel Mertens als Muchová waren het seizoen uitstekend begonnen en hadden nog geen match verloren in 2021. Alleen werden die statistieken van de Tsjechische vrijwel genegeerd.

Dit is een speelster die wel degelijk een hoog potentieel heeft en ook in uitstekende vorm zit. Ze versloeg niet voor niets ook Karolína Plíšková, een voormalige nummer 1. Daarnaast is het gewoon zo dat er een hele brede top is in het damestennis. Eens vanaf de derde ronde is een goede dag gewoon vereist om een wedstrijd op een Grand Slam te kunnen winnen.

In België moeten we in de eerste plaats Elise Mertens koesteren. Terwijl met David Goffin onze mannelijke nummer één op de sukkel is, straalt de inzet er bij Mertens wel af en is ze uiterst constant in haar prestaties. Naast die twee is de weelde niet groot. Neem Mertens weg en we hadden op deze Australian Open geen enkele landgenoot of landgenote gehad die voorbij de tweede ronde was geraakt.

Deze nederlaag van Mertens lijkt toch wel meer teweeg te brengen dan een andere. Misschien omdat ze voor het eerst zelf in aanloop naar de Australian Open het woord 'grandslamtitel' in de mond nam. Is het een utopie om te denken dat ze die ooit pakt? Neen, want Mertens maakt deel uit van die resem goede subtoppers die mogen ambiëren de allergrootste namen te kunnen kloppen op het grootste toneel.

Wie weet lukt het haar ooit om die trofee te pakken, maar dan moeten wel alle puzzelstukjes op hun plaats vallen, twee weken lang. Om dan te denken dat het er zit aan te komen, enkel en alleen omdat ze een voorbereidingstoernooi heeft gewonnen, is behoorlijk optimistisch.

Ook dient aangestipt te worden dat Mertens veel meer is dan enkel een enkelspeelster. In het dubbelspel is ze pas echt een wereldtopper, met Aryna Sabalenka aan haar zijde. Samen wonnen ze al de US Open in 2019. Een hele Grand Slam meegaan in het enkel én dubbel is de grootste uitdaging die er is in het tennis. In België moeten we vooral heel blij zijn dat we een speelster als Elise Mertens hebben.