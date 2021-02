Elise Mertens uitgeschakeld op de Australian Open: Karolina Muchova in twee sets te sterk voor onze landgenote

Elise Mertens is er niet in geslaagd om zich te plaatsen voor de kwartfinales van de Australian Open. Onze landgenote verloor in twee sets van Karolina Muchova. Het werd 7-6 (7-5) en 7-5.

Elise Mertens begon uitstekend aan de wedstrijd en kwam in geen tijd 4-0 voor, maar daarna begon Muchova sterker te spelen. De nummer 27 van de wereld kwam helemaal terug en haalde de eerste set ook binnen met 7-6 (7-5). In de tweede zet waren beide speelsters aan elkaar gewaagd. Ze gaven elkaar geen duimbreed toe, maar bij een 5-5 stand ging Muchova door de opslag van Mertens. Muchova mocht zelf serveren voor winst en haalde ook de tweede set binnen met 7-5. Elise Mertens is dus uitgeschakeld op het Grandslamtoernooi.