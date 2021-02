Elise Mertens speelt vandaag haar achtste finale op de Australian Open: tegen wie speelt ze en om hoe laat is de wedstrijd?

Deze ochtend is Elise Mertens opnieuw aan zet in de achtste finales van de Australian Open. Onze landgenote neemt het op tegen Karolina Muchova, de nummer 27 van de wereld. De wedstrijd zou rond 8u starten.

Elise Mertens is aan een indrukwekkend toernooi bezig en vandaag krijgt onze landgenote de kans om zich te plaatsen voor de kwartfinales van de Australian Open. Dan moet ze wel voorbij Karolina Muchova geraken.

De Tsjechische Muchova is zeker geen makkelijke opgave. Ze is de nummer 27 van de wereld en liet ook al mooie dingen zien de voorbije dagen. Als het programma volgens plan verloopt, komt Mertens vanaf 8u deze ochtend in actie. Bij winst zou ze het eventueel kunnen opnemen tegen Barty, de nummer één van de wereld. Zij moet voorbij de Amerikaanse Rogers geraken.