Elise Mertens niet gelukkig na nederlaag: "Heb mooi tennis laten zien, maar ik wilde meer"

Elise Mertens is er niet in geslaagd om zich te plaatsen voor de kwartfinales van de Australian Open. Ze verloor in de achtste finales in twee sets van Karolina Muchova. Het werd 7-6 (7-5) en 7-5.

Uiteraard was Elise Mertens niet tevreden na haar nederlaag. "Ik weet niet direct wat ik beter had kunnen doen. Mijn opslag kon beter, maar voor de rest weet ik niet hoe ik anders had moeten spelen", legde Mertens uit en staat te lezen bij Sporza. Elise Mertens kan terugkijken op enkele sterke weken, maar uiteraard wilde ze meer nu ze zo ver was geraakt. "Ik heb mooi tennis gebracht en een titel gewonnen, maar ik wilde meer. Het dubbelspel is er nog wel en volgende week speel ik normaal nog in Adelaide."