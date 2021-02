Australisch avontuur voorbij voor Greet Minnen: onze landgenote is nu ook uitgeschakeld op Phillip Island Trophy

Door haar snelle uitschakeling kon Greet Minnen nog deelnemen aan de Phillip Island Trophy, een ander toernooi in Australië. Ze haalde de tweede ronde, maar daarin werd ze uitgeschakeld door de Zweedse Rebecca Peterson.

Het Australisch avontuur van Greet Minnen is voorbij. Nadat ze op de Australian Open werd uitgeschakeld door Petra Kvitova, werd ze nu in de tweede ronde van de Phillip Island Trophy. Ze verloor van Rebecca Peterson, de nummer 55 van de wereld.

In de eerste set waren ze aan elkaar gewaagd, maar Peterson haalde de set wel binnen met 7-5. In de tweede set kende de Zweedse minder moeite met onze landgenote en ook deze set won ze met 6-3. Minnen is er dus niet meer bij.