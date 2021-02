Ashleigh Barty kent geen problemen met haar tegenstander en plaatst zich vlot voor de kwartfinales van de Australian Open

Ashleigh Barty blijft het uitstekend doen op de Australian Open. De nummer één van de wereld plaatste zich vlot voor de kwartfinales na een overwinning tegen Shelby Rogers. Het werd 6-3 en 6-4.

Door deze overwinning zal Barty het in de kwartfinales opnemen tegen Karolína Muchová. De 24-jarige Muchova haalde het deze ochtend in twee sets (7-6(7/5) en 7-5) van onze landgenote Elise Mertens.