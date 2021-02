Joachim Gérard trekt de goede lijn door en schaart zich nu ook bij beste vier op Australian Open

Joachim Gérard is het jaar fantastisch begonnen met het behalen van een titel en op de Australian Open moet dat een vervolg krijgen. Dat is althans de bedoeling. Gérard staat alvast in de halve finales, na een pittige wedstrijd tegen Stéphane Houdet.

De Fransman is het nummer zes van de wereld in het rolstoeltennis, Gérard het nummer vier van de wereld. Onze landgenoot liet in zijn kwartfinale zien dat zijn toernooiwinst op de Melbourne Open geen toeval was. Gérard was met 6-3 de sterkste in de eerste set. In de tweede set lag het niveau van beide spelers nog dichter bij mekaar. Houtet bleef maar aanklampen en zo moest een tiebreak de beslissing brengen. Daarin hield Gérard het hoofd koel en zo vermeed hij het moeten spelen van een derde set. MOGELIJK REMATCH TEGEN FERNANDEZ Gérard won de partij dus met 6-3 en 7-6. In de halve finales wacht ofwel Gordon Reid ofwel Gustavo Fernandez. Met die laatste rekende Gérard recent nog af in de finale van de Melbourne Open.