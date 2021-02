Elise Mertens blijft ook in dubbel winnen in Australië: dubbelpartner laat kater uit enkelspel achter zich

Naast het bereiken van de achtste finales in het enkelspel zit Elise Mertens nu in de kwartfinales van het dubbelspel van de Australian Open. Samen met Aryna Sabalenka nam ze de maat van Laura Siegemund en Vera Zvonareva in drie sets.

In de eerste ronde van het dubbelspel had Elise Mertens nog Alison Van Uytvanck geklopt. Deze keer kreeg ze met Siegemund en Zvonareva dus een Duits-Russiche tandem tegenover zich aan de andere kant van het net. Haar eigen dubbelpartner had eerder in het enkelspel nog na een spannende driesetter verloren van Serena Williams.

Sabalenka had toch nog zin om er samen met Mertens het beste van te maken in het dubbelspel, bleek al snel. Ze namen de eerste vijf spelletjes voor hun rekening. De laatste games uit de eerste set waren enkel voor de statistieken. In set twee liep het anders. Een vroege voorsprong voor Siegemund en Zvonareva werd meteen weggewerkt, maar nadien liepen de Duitse en de Russische weer weg.

MERTENS EN SABALENKA MAKEN HET AF IN SET 3

Ze liepen uit naar 2-4 en 3-5. Mertens en Sabalenka slaagden er toch opnieuw in om terug te keren. Na de tiebreak was de setwinst echter alsnog voor hun tegenstandsters. Het Belgisch/Wit-Russische duo zette orde op zaken in de beslissende derde set en plaatste zich met 6-3, 6-7 (5/7) en 6-2 voor de kwartfinales van het dames dubbelspel.