Dimitrov schakelt nummer drie van de wereld uit, Osaka en Serena Williams sluiten clashes winnend af bij dames

Een grote naam is gesneuveld op de Australian Open. Grigor Dimitrov heeft afgerekend met het nummer drie van de wereld, Dominic Thiem. De Oostenrijker ging er in drie sets uit. Bij de dames ging heel wat aandacht naar de clashes Osaka-Muguruza en Serena-Sabalenka.

Thiem had in zijn vorige ronde al vijf sets nodig gehad om Kyrgios de baas te kunnen. Mogelijk had Thiem nog wat last van fysieke kwaaltjes, maar Dimitrov speelde ook gewoon zelf erg goed. Eens de Bulgaar 2-0 voor kwam in sets, was er geen houden meer aan. In de derde set pakte Thiem geen enkel spelletje meer. Dimitrov stuurde hem huiswaarts met 6-4, 6-4 en 6-0.

OSAKA OVERLEEFT MATCHBALLEN

Een topaffiche bij de dames was het duel tussen Osaka en Muguruza. De Japanse zag het in de eerste set van 2-0 naar 4-6 gaan. Werk aan de winkel dus en in de tweede set trok Osaka met dezelfde cijfers zelf aan het langste eind. Muguruza kwam 3-5 voor in de derde set en had bij 4-5 zelfs twee matchballen. Osaka wist ze te overleven en ging alsnog erop en erover met 4-6, 6-4 en 7-5.

Ook Serena Williams vs Aryna Sabalenka, de dubbelpartner van Elise Mertens die ook een sterk jaar in het enkelspel achter de rug heeft, oogde interessant. Beide dames gaven elkaar geen duimbreed toe, tot Serena in het tiende spel toesloeg en de eerste set pakte. Sabalenka diende haar van antwoord met een sterke tweede set. Aan het einde maakte Serena dan toch het definitieve verschil en won ze met 6-4, 2-6 en 6-4.