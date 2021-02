Buikspieren van Djokovic houden stand: Serviër geraakt via vier sets alsnog in kwartfinales

Novak Djokovic is nog niet uitgeteld op de Australian Open. Het nummer 1 van de wereld bij de mannen moest even vrezen, want er waren berichten over een opgelopen buikspierblessure in zijn vorige match. Die buikspieren hielden het toch uit in de achtste finales.

Djokovic moest het daarin opnemen tegen Milos Raonic. De Canadees wist in de loop van de eerste set twee breakpunten weg te werken, maar trok dan toch aan het kortste eind in de tiebreak. Wat nog niet wilde zeggen dat zijn kansen verkeken waren. Na een moeilijk eerste opslaggame in de tweede set te overleven, ging Raonic meer aandringen. Bij 2-2 kon hij zo toch eens door de opslag van Djokovic.

DJOKOVIC NEEMT NA SETVERLIES BOVENHAND

Raonic hield de break voorsprong vast en bracht de stand in sets in evenwicht. Dat bracht iets los in Djokovic, die in de volgende set ferm de puntjes op de i zou zetten. Hij gunde zijn tegenstander slechts één enkel spelletje. Djokovic zat zo weer in de drivers' seat en sloeg in het negende spel van de vierde set nog eens zijn slag. Dat was de definitieve beslissing. Djokovic klopte Raonic met 7-6(7/4), 4-6, 6-1 en 6-4.

In de kwartfinales van het heren enkelspel zal Djokovic uitkomen tegen de Duitser Alexander Zverev. Bij de dames was er ook nog een aantrekkelijke affiche in de avondsessie: Halep - Świątek. Halep verloor vorig jaar van de Poolse tiener op Roland Garros, maar nam nu revanche. De Roemeense won met 3-6, 6-1 en 6-4.