Niet elke Belg had goede nacht in Australië: Flipkens uitgeschakeld in dubbelspel

Elise Mertens mag dan wel een uitstekende dag hebben gehad in Melbourne door Bencic uit te schakelen, het ging niet voor elke Belg zo vlot. Want Kirsten Flipkens moet haar koffers pakken nu ze er ook in het dubbelspel uitligt.

Flipkens nam het met haar duppelpartner Klepac op tegen het Spaans-Italiaans duo Bolsova-Paolini. Het werd een spannend duel waarin Fflipkens en Klepac meteen door de opslag gingen van hun tegenstanders maar bij een 4-5 stand konden ze de set niet pakken. Uiteindelijk werd de eerste set verloren in de tie-break.

In de tweede set toonden Flipkens en Klepac hun veerkracht door bij een 1-2 stand opnieuw te breaken. De Spaans-Italiaanse tandem brak terug maar uiteindelijk kon de tweede set wel met 3-6 gewonnen worden.

Ook in de derde set begon alles goed, opnieuw met een vroege break. Maar net zoals in de eerste et konden ze bij 4-5 het laken niet naar zich toe trekken en werd het toch nog 7-5.

Nummers 1 van de wereld naar huis

Het was geen goede nacht voor de favorieten in het dubbelspel, zowel voor de vrouwen als voor de mannen. Want de Colombianen Robert Farah en Juan Sebastian Cabal (1 en 2 van de wereld in het dubbelspel) verloren in te tweede ronde in twee sets van het Kazachse duo Bublik-Golubev.

Bij de vrouwen was het duo Hsieh-Strycova het eerste reekshoofd. Maar zij gingen ook onderuit, in drie sets tegen Jurak (Kroatië) en Stojanovic (Servië).

Medvedev

Daniil Medvedev (ATP-4) heeft zich ook kunnen plaatsen voor de 1/8e finales op de Australian Open. Niets speciaals aan op het eerste gezicht, maar de Rus had wel 5 sets nodig tegen Krajinovic. Oké, kan gebeuren toch?

Natuurlijk, maar het is de eerste keer dat Medvedev een vijfsetter kan winnen, hij verloor de vorige zes keer. Het begon nochtans goed voor Medvedev want hij won de twee eerste sets met 6-3. Toen Krajinovic terugkwam tot 2-2 in sets, zag de Rus de bui wellicht al hangen. Maar met een droge 6-0 kon hij toch winnen.