Mertens op indrukwekkende wijze voorbije nummer 11 op Australian Open en richting 1/8e finales

Elise Mertens tennist op een wolk, dat is duidelijk. Na haar winst in de Gippsland Trophy vorige week, lijkt niets haar nog te kunnen stoppen. In de derde ronde van de Australian Open was ze in twee sets te sterk voor Belinda Bencic.

De Zwitserse Bencic (WTA-12) wist op voorhand dat Mertens goed bezig was en vond zichzelf niet de favoriete voor de wedstrijd tegen de Belgische (WTA-16). En Bencic kreeg gelijk want na een uurtje tennissen mocht ze haar koffers al pakken tegen een indrukwekkende Mertens. Mertens ging bij een 1-1 stand meteen door de opslag van de Zwitserse. Bij een 2-5 stand deed ze dat nog eens zonder zelf een break te moeten toestaan. In de tweede set nam onze landgenote geen gas terug. In het eerste spelletje ging ze meteen door de opslag van Bencic Bij een 1-3 en een 1-5 stand deed ze dat opnieuw en zo stond het na een uur 2-6, 1-6. In die 1/8e finales moet Mertens tegen de Tsjechische Muchova. Het nummer 25 van de wereld versloeg haar landgenote en nummer 6 Pliskova in twee sets. Als ze doorstoot naar de kwartfinale, wacht wellicht nummer 1 van de wereld Ashleigh Barty.