Echte thriller tussen Thiem en Kyrgios, maar Oostenrijker trekt na vijf sets aan het langste eind

Nick Kyrgios maakte in zijn thuisland indruk tegen Dominic Thiem. Hij won de eerste twee sets tegen de nummer drie van de wereld met tweemaal 4-6 en leek zo voor een serieuze stunt te zorgen op de Australian Open.

Toch gaf Thiem niet op en hij ging nog op en over de Australiër. Het werd een vijfsetter en de laatste drie sets gingen naar Thiem. Het zou uiteindelijk 4-6, 4-6, 6-3, 6-4 en 6-4 worden voor de Oostenrijker.

What a show 🔥👏@ThiemDomi fights back from two sets down to win in a classic 🇦🇹#AusOpen | #AO2021 pic.twitter.com/JwxgCiq1Dr