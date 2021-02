Voorbode voor Australian Open? Joachim Gérard klopt nummer 2 van de wereld en verovert eerste titel van 2021

Voor Joachim Gérard is het jaar alvast uitstekend begonnen: hij heeft al een eerste titel te pakken. Onze landgenoot was de beste rolstoeltennisser op de Melbourne Open. Met veel overtuiging zette hij zijn grootste concurrenten opzij.

Zijn prestatie in de halve finales was al indrukwekkend: behoorlijk vlot klopte Gérard Alfie Hewett, de nummer 3 van de wereld. In de finale wachtte dan Gustavo Fernandes, nummer 2 van de wereld en topreekshoofd op de Melbourne Open.

De Argentijn had echter even weinig in te brengen tegen Gérard. Vooral in de eerste set was Gérard heer en meester: Fernandes sprokkelde amper één spelletje. De tweede set was wel spannend. Aan één break verschil had Gérard voldoende om de winst te pakken.

OP JACHT NAAR EERSTE GRAND SLAM

Met 6-1 en 6-4 zette Joachim Gérard de finale van de Melbourne Open naar zijn hand. Het betrof een voorbereidingstoernooi voor de Australian Open. Gérard gaat op zoek naar de eerste grandslamtitel uit zijn loopbaan.