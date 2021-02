Goffin-killer uitgeschakeld, Stéfanos Tsitsipás door naar de volgende ronde na echte thriller

Stéfanos Tsitsipás is met de schrik vrijgekomen in de tweede ronde van de Australian Open. De Griek haalde het in vijf sets van de wilcardspeler Kokkinakis. Het werd 6-7 (5-7), 6-4, 6-1, 6-7 (5-7) en 6-4.

Stéfanos Tsitsipás, de nummer vijf van de wereld, nam het in zijn tweede ronde op tegen de Australiër Kokkinakis. Aangezien hij een wildcardspeler, leek het vlotte overwinning te moeten worden voor Tsitsipás, maar niets was minder waar. De Griek heeft alles uit de kan moeten halen en won uiteindelijk na vijf sets: 6-7 (5-7), 6-4, 6-1, 6-7 (5-7) en 6-4. Alexei Popyrin, de Australiër die in de vorige ronde David Goffin kon uitschakelen, is nu zelf uitgeschakeld. Hij verloor in vijf sets van de Zuid-Afrikaan Harris: het werd 2-6, 6-1, 3-6, 7-6 (7-5) en 3-6. Rublev, de nummer zeven van de wereld, heeft zich wel vlot kunnen plaatsen voor de derde ronde. De Rus haalde het in drie sets van de Braziliaan Monteiro. 6-4, 6-4 en 7-6 (10-8) waren de setstanden.