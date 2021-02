Gillé en Vliegen uitgeschakeld in het dubbelspel Australian Open, Flipkens wel door naar de volgende ronde

Sander Gillé en Joran Vliegen zijn uitgeschakeld in de eerste ronde van de Australian Open in het dubbelspel. Ze verloren nipt van het duo Köpfer en Sandgren: het werd 6-7 (4-7), 6-2 en 7-6 (10-8).

Het werd echter een nipte nederlaag, want de wedstrijd werd in de derde set beslist door een tiebreak. Het werd uiteindelijk 6-7 (4-7), 6-2 en 7-6 (10-8). Kirsten Flipkens is dan weer wel door in het dubbelspel. Ze haalde het samen met de Sloveense Klepac van Garcia Perez en Kalashnikova. Het werd 7-5 en 6-4.