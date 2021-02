Elise Mertens reageert na overwinning: "Ik vond mijn niveau in de eerste set een beetje minder"

Elise Mertens blijft het voorlopig goed doen op de Australian Open. Ook in de tweede ronde kon ze winnen na twee sets. Het werd 7-6 (10-8) en 6-1 voor onze landgenote. Zelf leek ze niet echt tevreden te zijn over haar eerste set.

Elise Mertens legt uit dat ze het in de eerste set wat moeilijker had. "Ik was wat meer gespannen", staat te lezen bij Het Laatste Nieuws. "In de eerste set vond ik mijn niveau een beetje minder", vertelde Mertens.

In de tweede set vond onze landgenote wel haar goede niveau en won ze overtuigend met 6-1. "Ik werd agressiever en ook mijn voetenwerk werd beter. Ik begon beter te tennissen en het ging ook beter", aldus Mertens.