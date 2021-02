Elise Mertens kent lastige eerste set, maar stoot wel door naar derde ronde Australian Open

Op de Australian Open heeft Elise Mertens zich vlot geplaatst voor de derde ronde. Ze haalde het in twee sets van de Chinese Zhu Lin. Het werd 6-7 (8-10) en 1-6. In de derde ronde wacht Belinda Bencic.

Elise Mertens kende een lastige eerste set tegen de Chinese Zhu Lin. Ze waren aan elkaar gewaagd, maar onze landgenote haalde het binnen met 6-7 (8-10). In de tweede set kende Mertens minder problemen.

Ze trok dan ook de tweede set naar haar toe met 1-6. Nu komt er een echte test voor Mertens, want in de derde ronde wacht Belinda Bencic. Zij is de nummer twaalf van de wereld, waardoor Mertens dus niet als favoriet aan de wedstrijd zal starten.