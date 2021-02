Voormalige winnaar in Melbourne sneuvelt na thriller en drie gemiste matchpunten, onder meer Kvitova out bij dames

De Grand Slam in Melbourne door zonder enkele grote namen, zowel bij de dames als bij de heren. Het publiek nam zelfs al afscheid van een ex-winnaar. Stanislas Wawrinka maakte kennis met het Goffin-scenario: matchpunten hebben om zich te plaatsen, maar er dan toch uitgaan in vijf sets.

Het zeventiende reekshoofd moest het opnemen tegen de Hongaar Márton Fucsovics. Laatsgenoemde leverde een vroege voorsprong in, maar sloeg richting het einde van set één nog eens toe en duwde vervolgens door. Zo stond Wawrinka 2-0 achter in sets. Een vroege break in de derde set bracht een comeback van de Zwitser op gang.

Na een overtuigende start in set vier van Wawrinka hingen de bordjes zelfs helemaal gelijk. Fucsovics kwam 5-3 voor in de vijfde set, maar Wawrinka dwong nog een super tiebreak af. De Australian Open-winnaar van 2014 kreeg drie matchballen. Van 6-9 ging het echter naar 11-9. Zo was de winst na net geen vier uur tennis alsnog voor Fucsovics met 7-5, 6-1, 4-6, 2-6 en 7-6 (11/9).

KILLER VAN MINNEN LIGT ER NU ZELF UIT

In het dames enkelspel had Kvitova in de eerste ronde Greet Minnen uitgeschakeld in twee sets. In de tweede ronde moest de Tsjechische wel een driesetter spelen en dat verging haar minder goed. De Roemeense Cirsteakschakelde haar uit met 6-4, 1-6 en 6-1. Ook Andreescu, de US Open-winnares van 2019 die na lang blessureleed haar comeback maakte, ligt eruit. Hsieh was te sterk voor de Canadese met 6-3 en 6-2.

STERKE SERENA

Wie wel overtuigde bij de dames was Serena Williams. De Amerikaanse had in haar eersterondepartij slechts twee spelletjes prijs gegeven. In de tweede ronde gunde ze de Servische Nina Stojanović drie spelletjes. Het werd 6-3 en 6-0.