Twee tiebreaks en zelfs setverlies maar Djokovic net als Thiem wel door, blessurelast nekt Venus Williams

Op een verraderlijke dag op de Australian Open heeft Novak Djokovic zich niet laten verrassen. Al werd de nummer één van de wereld wel ferm getest door Frances Tiafoe. Thiem won zijn partij wel erg vlot. Bij de dames sneuvelde Venus Williams.

Het begin van zijn wedstrijd verliep naar wens voor Djokovic. Met een 3-0-voorsprong had de Serviër wel meteen de wind in de zeilen. Tiafoe kwam nog even terug tot 4-3. Nadien kon Djokovic definitief afstand nemen in de openingsset. Het was wel al een teken dat de Amerikaan zich zomaar niet neerlegde bij de gang van zaken.

NOVAK DOET MOEDIGE TIAFOE ALSNOG KRAKEN

Dat bleek ook in de tweede set, waarin het tot een tiebreak kwam. Van 3-3 ging het in de breaker naar 3-7 voor Tiafoe. Djokovic liep vervolgens zoals in de eerste set 3-0 uit. Deze keer maakte Tiafoe zijn achterstand wel helemaal ongedaan. Djokovic zette echter de tweede tiebreak wel naar zijn hand en stelde met een tussenspurt in het tweede deel van set vier de kwalificatie veilig. Eindstand: 6-3, 6-7 (3/7), 7-6 (7/2) en 6-3.

Dominic Thiem, één van de andere kanshebbers op de titel in Melbourne, wist in de eerste ronde te overtuigen en deed dat in zijn tweede wedstrijd minstens evenzeer. De Duitser Koepfer ging in de eerste set wel mee tot 3-3, maar zou nadien nog amper drie spelletjes winnen. Thiem plaatste zich met 6-4, 6-0 en 6-2.

ENKELBLESSURE BIJ VENUS

Bij de dames namen we met Venus Williams afscheid van een tweevoudig finaliste. Haar beste periode ligt wel al even achter haar, maar in dit geval werd ze vooral gehinderd door blessurelast. Williams blesseerde zich in de eerste set aan de enkel. De Italiaanse Errani kon haar dan ook gemakkelijk de baas met 6-1 en 6-0.