Elise Mertens moet knokken voor overwinning in dubbelspel tegen Alison Van Uytvanck

Een leuke affiche was het, zeker vanuit Belgisch oogpunt: Elise Mertens vs Alison Van Uytvanck in het dames dubbelspel op de Australian Open. Mertens en haar dubbelpartner Sabalenka wonnen zoals verwacht, al kostte het wel verrassend veel moeite.

Mertens en Sabalenka waren de uitgesproken favorietes. Zij wonnen in het verleden als duo al eens een Grand Slam, terwijl Van Uytvanck en de Zweedse Lister helemaal geen vast dubbelduo zijn. Dat laatste was er niet aan te zien. Bij 1-1 sloegen Van Uytvanck en Lister een kloofje en het zag er nooit naar uit dat ze die openingsset nog uit handen zouden geven. Werk aan de winkel dus voor Mertens en Sabalenka, die in de tweede set tot drie keer toe een break voorsprong onmiddellijk ongedaan zagen maken. Van Uytvanck en Lister wilden kost wat kost een derde set vermijden. Dat lukte finaal niet. De vierde break in het voordeel van Mertens en Sabalenka werd wél bevestigd: het beslissende punt in het twaalfde game van de set ging naar de Belgische en de Wit-Russische. ZEVENDE GAME IN SET DRIE BESLISSEND Zo was het eerste setpunt meteen raak en kwam die beslissende derde set er alsnog. Daarin bleef het gelijk tot 3-3, waarna het altijd cruciale zevende game erg lang duurde. Na lang aandringen haalden Mertens en Sabalenka dat binnen. Dat bleek ook bepalend voor de uitkomst van de match. Mertens en Sabalenka schakelden Van Uytvanck en Lister uit met 3-6, 7-5 en 6-4.