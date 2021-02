Van Uytvanck vermijdt ontgoocheling en staat dan toch voor het eerst in tweede ronde Australian Open

Naast Elise Mertens heeft met Alison Van Uytvanck dan toch een tweede Belgische zich geplaatst voor de tweede ronde van de Australian Open. Voor Van Uytvanck is het de eerste keer in haar carrière dat ze hier in slaagt. Al was het allesbehalve evident.

Van Uytvanck mocht nochtans niet klagen met de loting. Ze kreeg Clara Brunel als tegenstandster, een Franse tiener en kwalificatiespeelster. Brunel staat buiten de top 200 op de wereldranglijst. Een haalbare kaart dus en Van Uytvanck kwam ook meteen 2-0 voor. De partij nam echter snel een andere wending. Van 2-0 ging het naar 3-5 en 4-6. Setverlies dus voor Van Uytvanck, die aan de bak moest. Ook in de tweede set had de Belgische snel een break voorsprong vast, die ze dan onmiddellijk moest inleveren. Bij 3-3 vond Van Uytvanck het welletjes en begon ze aan een reeks van vijf gewonnen games op rij. VAN UYTVANCK MAAKT AAN HET EINDE HET VERSCHIL Zo pakte ze de tweede set en stond ze in set drie ook meteen 2-0 voor. U kent het scenario inmiddels: Brunel kwam onmiddellijk langszij. Bij 4-4 kon Van Uytvanck toch nog eens toeslaan op de service van haar opponente. Van Uytvanck moest hierna nog wel twee breakpunten wegwerken. Dat deed ze dan ook en ditmaal kon ze wel doorstomen naar winst: 4-6, 6-3 en 6-4 voor onze landgenote.