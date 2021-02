Overwinningen voor Kenin en Muguruza, Azarenka uitgeschakeld

Sofia Kenin, de winnares van de Australian Open vorig seizoen, is goed aan het Grandslamtoernooi begonnen. Ze haalde het met 7-5 en 6-4 van Maddison Inglis. Ook Muguruza is door naar de volgende ronde.

Sofia Kenin wil maar al te graag de Australian Open voor de tweede keer op rij winnen en de eerste wedstrijd heeft ze alvast vlot gewonnen. Het werd 7-5 en 6-4 tegen Maddison Inglis. Muguruza haalde het dan weer met 6-4 en 6-0 van Gasparyan.

Daardoor krijgen we meteen een kraker in de tweede ronde van de Australian Open, want Muguruza neemt het op tegen Ashleigh Barty, de nummer één van de wereld. Wie er niet meer bij is, is Azarenka. Ze verloor in twee sets (5-7 en 4-6) van Jessie Pegula.