Joachim Gérard al goed op dreef en maakt kans op titel nog voor hij aan Australian Open begint

De tennissers zijn al aan de Australian Open begonnen en dat gaat Joachim Gérard binnenkort ook doen, in het rolstoeltennis dus. Met vertrouwen naar een Grand Slam gaan is altijd een goede zaak, dat weet ook Elise Mertens. Bij Gérard mag dat vertrouwen er ook zijn.

In het damestennis tankte Elise Mertens vertrouwen door voor aanvang van de Australian Open een voorbereidingstoernooi te winnen. Het is nog steeds mogelijk dat Joachim Gérard dit ook doet in het rolstoeltennis. Hij heeft immers de finale bereikt van de Melbourne Open.

HEWETT VLOT OPZIJ GEZET

Dat is een toernooi dat de rolstoeltennissers de mogelijkheid geeft om zich voor te bereiden op de eerste Grand Slam van het jaar. Gérard (ITF4) moest het in de halve finales opnemen tegen Alfie Hewett (ITF 3). De Brit kon amper iets in brengen tegen de sterk spelende Belg. Met 6-3 en 6-2 kwam er een zeer heldere uitslag op het scorebord.

Gérard ligt dus op koers om zijn eerste titel van het seizoen te pakken. Dan moet hij in de finale wel nog voorbij Gustavo Fernandez (ITF 2). De Argentijn leidde in zijn halve finale met 5-1 toen zijn tegenstander Gordon Reid opgaf.