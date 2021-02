Geen verrassingen bij de mannen op de Australian Open: Nadal, Medvedev en Rublev stoten door

Deze ochtend kwamen Nadal, Medvedev en Rublev in actie op de Australian Open. De drie spelers hadden weinig problemen met hun tegenstanders en konden zich vlot kwalificeren voor de volgende ronde.

Rafael Nadal nam het in zijn eerste ronde op tegen de Serviër Laslo Djere. De Spanjaard kende weinig problemen met Djere en haalde het na drie sets: het werd 6-3, 6-4 en 6-1. Ook Daniil Medvedev won in drie eenvoudige sets. De nummer vier van de wereld had genoeg aan 6-2, 6-2 en 6-4 tegen Vasek Pospisil.

Daarnaast kwam ook Andrey Rublev, de nummer acht van de wereld, deze nacht in actie op het Grandslamtoernooi. De jonge Rus liet zich niet verrassen en won met 6-3, 6-3 en 6-4 van de Duitse tennisser Yannick Hanfmann.