Elise Mertens niet helemaal tevreden na overwinning, maar: "Ben blij dat ik het in twee sets heb kunnen afronden"

Elise Mertens heeft zich deze nacht kunnen plaatsen voor de tweede ronde van de Australian Open. Ze haalde het met 6-1 en 6-3 van de Canadese Leylah Fernandez. In de tweede ronde wacht Zhu Lin.

Elise Mertens haalde de overwinning dus vlot binnen, maar echt heel tevreden was ze niet met haar prestatie. "Het was niet mijn beste wedstrijd", staat te lezen bij Sporza. "Ik had niet zo goed geslapen, dus misschien was er wat stress omdat het de eerste wedstrijd was", legde Mertens uit.

Toch haalde Mertens het na twee snelle sets, want het werd 6-1 en 6-3. "Ik ben blij dat ik het in twee sets heb kunnen afronden. Onder meer door een goede opslag heb ik de wedstrijd kunnen afmaken", aldus onze landgenote.