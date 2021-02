Elise Mertens doet wat ze moet doen en stoot na twee vlotte sets door naar de volgende ronde op de Australian Open

Elise Mertens heeft zich geplaatst voor de volgende ronde op de Australian Open. In de eerste ronde nam ze het op tegen Leylah Fernandez en onze landgenote boekte een vlotte overwinning: 6-1 en 6-3.

Elise Mertens start met veel ambitie aan de Australian Open. Vorige week heeft ze namelijk de Gippsland Trophy op haar naam kunnen zetten. Onze landgenote begon dan ook met veel vertrouwen aan de wedstrijd tegen Leylah Fernandez.

Het resulteerde in een vlotte eerste set, want Mertens liet Fernandez niet in de wedstrijd komen. Het werd 6-1. Ook in de tweede set bleef Mertens op haar elan doorgaan en ook deze set werd binnengehaald met 6-3. Zo is Mertens de eerste Belgische speelster die zich dit seizoen plaatst voor de volgende ronde op het grandslamtoernooi.