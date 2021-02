De trend geraakt maar niet gekeerd: serieuze vragen omtrent toekomst David Goffin

Is het de nederlaag te veel? Zo ver willen we nog net niet gaan. Wel is het verlies van David Goffin tegen de Australiër Popyrin een resultaat waar je ook niet zomaar over heen kan stappen. Omdat het de bevestiging is van het feit dat het al een hele tijd slabakt bij Goffin.

Het is wel duidelijk dat Goffin mijlenver van het niveau zit dat hij bereikte toen hij in 2017 in de finale van de Masters stond. Het is zelfs erger: niemand die er ook maar enigszins rekening mee houdt dat Goffin dit spelpeil op korte termijn zal evenaren. Dit alles valt terug te brengen tot het feit dat het bij Goffin momenteel op één bepaald gebied helemaal niet goed zit: het mentale.

Aan de basis van de malaise van 's lands beste tennisspeler liggen motivatieproblemen. De eerste signalen waren er aan het einde van 2019, na een belabberd seizoenseinde. Nu is dat wel iets waar Goffin al vaker mee sukkelde: het jaar sterk finishen. Dat wijst eigenlijk al op een fragiele mindset. Na de US Open valt er immers nog weinig te rapen, tenzij je je echt kunt opladen voor die race richting de Masters.

JAAR GELEDEN NOG WINST TEGEN NADAL

Steevast herpakte Goffin zich altijd aan het begin van een nieuw seizoen en dat was ook vorig jaar het geval. Het is nog maar een jaar geleden - van 10 januari 2020 - dat Goffin een groots resultaat neerzette: hij vloerde Rafael Nadal zowaar in twee sets op de ATP Cup. Zijn uitschakeling in de derde ronde van de Australian Open, tegen Rublev, die valt ook nog wel te plaatsen. Na die januarimaand was het echter armoe troef.

© photonews

De echte honger, de grinta: ze was er niet meer en ze was eigenlijk al een tijdje aan het verdwijnen. Een Goffin zonder topmentaliteit is niet langer een toptienspeler. Dan krijg je het tegen menig tegenstander moeilijk. Dat bleek op hardcourttoernooien in Frankrijk al snel tegen spelers als Pospisil en Gerasimov godbetert. Tegenstanders die Goffin altijd opzij moet zetten.

DE LIEFDE EN ZICH AMUSEREN ZONDER DRUK

De lockdown zal er ook wel hard hebben op ingehakt. Op privévlak heeft hij wel de liefde gevonden. Mooi zo, het is hem gegund. Een positief effect op zijn sportieve loopbaan heeft het evenwel niet. Nochtans kan Goffin nog altijd een aardig stukje tennissen. Dat demonstreerde hij op de Ultimate Tennis Showdown, een alternatief event waar er van druk geen sprake is.

© photonews

In de officiële matchen is het echter vooral die druk die hij lijkt te ervaren op het terrein. Op de US Open was het nog degelijk met het bereiken van de achtste finales. Nadien zakte het motivatiepeil opnieuw. Je ziet Goffin ook gewoon geen plezier hebben op de baan. Een coronabesmetting deed er ook geen goed aan. Vier roemloze nederlagen op rij in een eerste ronde, dat geeft je dan ook nog eens een knauw.

NIEUWE COACH KRIJGT GOFFIN NIET OP DE RAILS

Goffin lijkt de vechtlust niet meer te hebben om zich daar over te zetten. Germain Gigounon, een goede vriend, coacht hem dit jaar. Is dat dan de 'match' die hem op de rails krijgt? Voorlopig zeker niet. Verliezen na drie sets tegen De Minaur zoals in Antalya, dat kan nog. Verliezen van de nummer 141 en 113 van de wereld, dat mag eigenlijk niet.

Goffin miste in zijn wedstrijd tegen Popyrin vier matchballen. Typisch voor een speler in de situatie waarin onze landgenoot verkeert. Lang niet dat hij zijn best niet deed, maar dan ben je als kwalitatief betere speler niet klaar om het af te maken. Ook hier toont zich zijn fragiliteit op mentaal vlak.

TERUG NAAR TOP 10 OF DREIGT EEN AFSCHEID?

Dan is het niet alleen nog de vraag of en wanneer hij zijn beste niveau weer haalt. Dan gaat het er ook over of hij er op een gegeven moment niet gewoon de brui aan geeft, als hij er ogenschijnlijk weinig plezier aan beleeft en de mentale tikken zich mekaar opvolgen. Enkel Goffin zelf kan beantwoorden of hij het de moeite waard vindt, al die inspanningen en opofferingen, om zich eventueel terug richting die top tien te knokken.