David Goffin moet meteen zijn koffers pakken op de Australian Open: landgenoot verliest in vijf sets van wildcardspeler

Het waren niet de beste dagen voor David Goffin in Australië. Nadat onze landgenoot al na één wedstrijd werd uitgeschakeld op de Great Ocean Road Open, is hij er ook niet in geslaagd om de tweede ronde op de Australian Open te halen. Goffin verloor namelijk in vijf sets van Alexei Popyrin, een Australische wildcardspeler. Het werd 6-3, 4-6, 7-6 (7-4), 6-7 (6-8) en 3-6 voor Popyrin. Goffin, de nummer 15 van de wereld, moet zo meteen zijn koffers pakken.