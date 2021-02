David Goffin enorm ontgoocheld: "Moest winnen om mijn zelfvertrouwen op te krikken"

David Goffin heeft de Australian Open vroegtijdig moeten verlaten. Na vijf sets werd hij uitgeschakeld in de eerste ronde. Het werd 3-6, 6-4, 6-7 (4-7), 7-6 (8-6) en 6-3 voor zijn tegenstander Alexei Popyrin.

Uiteraard is David Goffin enorm ontgoocheld na deze nederlaag. "Ik had deze match altijd moeten winnen. Een overwinning was goed geweest om mijn zelfvertrouwen op te krikken", legde onze landgenoot uit en staat te lezen bij Sporza.

Goffin kreeg enkele kansen om te winnen. "het ging niet zo makkelijk. Ik kreeg wel de kans om het af te maken, maar het wilde niet lukken. Op het einde kreeg ik zelfs last van krampen. Het is jammer om zo het toernooi te moeten verlaten", aldus Goffin.