🎥 Enfant terrible kwalificeert zich voor volgende ronde Australian Open en maakt indruk met heerlijk punt

Nick Kyrgios blijft verbazen. De nummer 47 van de wereld haalde het vlot in zijn eerste wedstrijd op de Australian Open met driemaal 4-6, maar met één punt maakte hij wel heel wat indruk.

Een wedstrijd van Nick Kyrgios staat altijd garant voor spektakel en het was deze keer niet anders. Hij haalde het met driemaal 4-6 van de Portugese kwalificatiespeler Frederico Silva en kon zich zo plaatsen voor de tweede ronde van de Australian Open.

Niets opvallend zou je denken, maar in de laatste set deed het enfant terrible de monden open vallen met een heerlijk punt. Zo speelde hij de bal tussen zijn benen juist over het net, waardoor Silva er niet meer bij kon. U kan het punt terugvinden in het filmpje hieronder vanaf de tweede minuut.