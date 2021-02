Vlotte overwinningen voor Serena Williams, Simona Halep en Naomi Osaka, Angelique Kerber is uitgeschakeld

Angelique Kerber zal de Australian Open niet voor de tweede keer in haar carrière winnen. De Duitse speelster verloor in twee sets van Bernarda Pera. De Amerikaanse Pera haalde het met 6-4 en 6-0.

Serena Williams, Naomi Osaka en Simona Halep hebben zich wel kunnen kwalificeren voor de volgende ronde. Osaka haalde het met 1-6 en 2-6, Serena Williams won met tweemaal 6-1 en Halep won met 6-2 en 6-1.

It's the almost-perfect start for @Simona_Halep 💯



From one Aussie opponent to another, the World No.2 will face Ajla Tomljanović in the second round.#AusOpen | #AO2021 pic.twitter.com/VvS8YMElCi