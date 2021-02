Ook Greet Minnen na twee sets uitgeschakeld op de Australian Open

Geen stunt voor Greet Minnen op de Australian Open. Onze landgenote verloor in twee sets van Petra Kvitová, de nummer acht van de wereld. Het werd 3-6 en 4-6 voor de Tsjechische speelster.

Deze ochtend werden onder meer Flipkens, Bonaventure en Coppejans uitgeschakeld en daar is ook Greet Minnen bijgekomen. Onze landgenote kreeg met Petra Kvitová een lastige tegenstander en ze verloor uiteindelijk ook in twee sets.

Veel verschil was er echter niet. Zo stond Greet Minnen op een gegeven moment 3-1 voor in de tweede set, maar setwinst zat er dus niet in voor onze landgenote. Het werd 3-6 en 4-6 voor de nummer acht van de wereld.