Kirsten Flipkens maakt het Venus Williams één set lastig op Australian Open

Met Kirsten Flipkens is er al een eerste Belgische in actie gekomen op de Australian Open. Wel werd ze ook meteen uitgeschakeld. Dat is ook niet onverwacht, want haar tegenstandster was Venus Williams. Die had het één set lang toch niet onder de markt met Flipkens.

In het eerste deel van de eerste set verliep alles 'on serve'. Bij 3-2 moest Flipkens wel al eens karakter tonen en twee breakballen wegwerken. In het volgende game ging ze zelfs door de opslag van Williams en zag het er even heel erg goed uit. Er volgde echter onmiddellijk een rebreak. ADEMRUIMTE VOOR WILLIAMS NA BREAK IN TWEEDE SET Zo bleven beide speelsters aan mekaar gewaagd. Bij 6-5 moest Flipkens wel serveren om in de set te blijven en dat liep mis. Williams benutte haar tweede setpunt en won de eerste set met 7-5. Drie spelletjes later bezorgde de Amerikaanse zichzelf nog een stuk meer ademruimte door de eerste break uit de tweede set te realiseren. Flipkens stond nu met haar rug tegen de muur en kreeg op de eigen opslag veel druk te verwerken van haar opponente, waardoor een ommekeer er ook niet meer zou in zitten. Venus Williams schakelde onze landgenote uit met 7-5 en 6-2.