Een zeer bittere pil: met kwalificatie in zicht strandt Coppejans alsnog in eerste ronde na vijfsetter

Ei zo na hadden we een eerste Belg in de tweede ronde van de Australian Open. Kimmer Coppejans leek lang op weg naar een mijlpaal in zijn carrière. Het voor het eerst bereiken van een tweede ronde op een Grand Slam zat er echt wel in. Het mocht echter niet zijn, Veselý was in vijf sets te sterk.

Coppejans moest vroeg in de partij al een tikje verwerken. Een breakbal op de opslag van Veselý bleef onbenut en in het volgende spel nam de Tsjech wel de service van Coppejans af. Dat was dan ook nog eens het beslissende moment in de eerste set. Coppejans liet het hoofd niet hangen en zette nadien meer druk op zijn tegenstander. Die ontsnapte aan serviceverlies in begin van set twee, maar had het naar het einde van de set toe toch zitten. De bordjes hingen zo gelijk. De enige twee breakpunen in de derde set werden door Coppejans vakkundig weggewerkt en in de tiebreak trok hij het laken naar zich toe. Coppejans dus 1-3 voor in sets. IDENTIEK SCENARIO IN SETS 4 EN 5 Toen onze landgenoot ook 1-3 voor kwam in de vierde set, lonkte de kwalificatie. Veselý begon dan echter aan een reeks van vijf spelletjes op rij. Dankzij een vroege break in set vijf had Coppejans opnieuw uitzicht op winst. De geschiedenis herhaalde zich echter. Van 1-3 ging het nog naar 6-3. Veselý haalde finaal met 6-4, 3-6, 6-7 (3/7), 6-3 en 6-3 zijn slag thuis.