Djokovic, Thiem en Zverev door naar de volgende ronde op de Australian Open

Vandaag is Australian Open gestart en met Djokovic, Thiem en Zverev kwamen er bij de mannen meteen al enkele sterren in actie. Enkel Zverev moest al een set prijsgeven, maar ze gaan alledrie wel door naar de volgende ronde.

Novak Djokovic moest het in zijn eerste ronde opnemen tegen Jérémy Chardy en hij kende weinig problemen met de Fransman. De Serviër haalde het in drie sets. Het werd 6-3, 6-1 en 6-2. Ook de Oostenrijker Thiem kon zich vlot plaatsen voor de volgende ronde. Hij haalde het met 7-6 (7/2), 6-2 en 6-3 van de Kazach Mikhail Kukushkin.

Alexander Zverev kende dan weer wat meer moeite met zijn tegenstander. De jonge Duitser haalde het in vier sets van Marcos Giron. De setstanden waren 6-7 (8/10), 7-6 (7/5), 6-3 en 6-2.

Make that 1️⃣5️⃣ wins in a row at the #AusOpen for @DjokerNole.#AO2021 pic.twitter.com/kIC3HxAR3n — #AusOpen (@AustralianOpen) February 8, 2021