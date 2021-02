Denis Shapovalov haalt het in eerste ronde van de Australian Open na thriller

Denis Shapovalov, de nummer 12 van de wereld, had het niet onder de markt in zijn eerste ronde op de Australian Open. De Canadees haalde het in vijf sets van de jonge Italiaan Jannik Sinner. Het werd 3-6, 6-3, 6-2, 4-6 en 6-4.

Denis Shapovalov had het niet onder de markt tegen het Italiaanse toptalent Jannik Sinner. Zo verloor de nummer 12 van de wereld meteen de eerste set met 3-6. Daarna kwam Shapovalov wel onder stoom en pakte hij de volgende twee sets voor zijn rekening: 6-3 en 6-2. In de vierde set waren ze aan elkaar gewaagd, maar haalde de Italiaan het met 4-6, waardoor er een vijfde set gespeeld moest worden. Ook daar kon het ook alle kanten uit, maar uiteindelijk haalde Shapovalov het met 6-4 en ging de zege naar de Canadees. SHAPO reigns SUPREME 🇨🇦@denis_shapo outlasts Jannik Sinner in an #AusOpen first round epic.#AO2021 pic.twitter.com/ORmV2g4PEA — #AusOpen (@AustralianOpen) February 8, 2021