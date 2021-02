Bonaventure verliest spannende tweesetter en strandt voor tweede maal in eerste ronde in Melbourne

Ysaline Bonaventure stond voor de tweede keer op de hoofdtabel van de Australian Open. Ze werd immers opgepikt als 'lucky loser'. Dan wist ze ook wel dat het moeilijk zou zijn tijdens het toernooi een overwinning te boeken. Dat heeft er net niet ingezeten.

Tegenstandster van Bonaventure (WTA-123) in de eerste ronde van de Australian Open was Timea Babos (WTA-114). De eerste break uit de partij was er eentje in het voordeel van de Hongaarse, al sloeg Bonaventure wel onmiddellijk terug. Zo gaven beide speelsters mekaar geen duimbreed toe en moest een tiebreak voor het onderscheid zorgen.

GEEN ENKEL GEWONNEN PUNT IN TIEBREAK

Wie de eerste set pakt, is altijd belangrijk. Helaas miste Bonaventure haar afspraak in de tiebreak compleet. Geen enkel punt kon onze landgenote naar zich toe trekken. Dat betekende dus dat de foutenmarge kleiner werd. Toen ze bij 3-2 in de tweede set haar service moest inleveren, dreigde de uitschakeling al voor Bonaventure.

Onze landgenote naderde nog wel tot 5-4, maar was op de eigen opslag net niet standvastig genoeg om helemaal voor een comeback te zorgen. Met 7-6 (7/0) en 6-4 plaatste Babos zich voor de tweede ronde van het dames enkelspel.