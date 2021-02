VOORBESCHOUWING: Djokovic grote favoriet bij de mannen, bevestigt Mertens na toernooiwinst op Australian Open?

Het gaat er wel degelijk van komen: de Australian Open begint in de nacht van zondag op maandag. Er is heel wat moeite in gestoken om deze eerste Grand Slam van het jaar toch te kunnen laten plaatsvinden. De vraag is nu: wat gaat het geven?

Niet vergeten: een groot deel van de spelers en speelsters heeft twee weken in een strikte quarantaine moeten leven, zonder mogelijkheid tot trainen. Gaat dat ook doorwegen in de matchen eens het toernooi begint? Eén ding is duidelijk: de situatie van het mannen-en vrouwentennis aan de vooravond van het toernooi verschilt enorm.

HEREN ENKELSPEL

Bij de mannen is er met Novak Djokovic één uitgesproken favoriet. Daar heeft de Serviër zelf niet eens zo veel voor moeten doen. Roger Federer is niet aanwezig door aanslepende knieproblemen, Rafael Nadal sukkelt met de rug. Dan kom je al snel uit bij Djokovic, de nummer één van de wereld. Bovendien heeft hij zijn voorbereidingsmatchen op de ATP Cup gewonnen. Wie weet is zijn grootste concurrent wel Daniil Medvedev.

ONZE STERREN VOOR HET HEREN ENKELSPEL OP DE AUSTRALIAN OPEN:

*** Novak Djokovic

** Daniil Medvedev - Rafael Nadal

* Andrey Rublev - Domic Thiem - Alexander Zverev

DAMES ENKELSPEL

Bij de dames een heel open speelveld, zoals we dat de laatste jaren al gewoon zijn. Dus wie pikken we eruit als favoriete? Op papier kunnen we niet naast 's werelds nummer één Ashleigh Barty kijken. Thuisspeelster bovendien en dus geen reisproblemen gekend. Naomi Osaka won al eens eerder de Australian Open na de US Open op haar naam te hebben geschreven. De Japanse is zeker in staat om het opnieuw te doen.

© photonews

Serena Williams is nog altijd op recordjacht. Ook al hebben we de beste Serena al een tijdje niet meer gezien, haar afschrijven zouden we ook zeker niet doen. Voorts een hele rist van speelsters die ver kunnen geraken eens ze op dreef komen. Elise Mertens bewees haar vorm alvast door een voorbereidingstoernooi te winnen. Kan ze ook schitteren op het grootste platform, een grandslamtoernooi?

ONZE STERREN VOOR HET DAMES ENKELSPEL OP DE AUSTRALIAN OPEN:

*** Ashleigh Barty - Naomi Osaka

** Simona Halep - Garbiñe Muguruza - Aryna Sabalenka - Serena Williams

* Ekaterina Alexandrova - Victoria Azarenka - Sofia Kenin - Kaia Kanepi - Elise Mertens - Karolina Pliskova - Elina Svitolina - Iga Świątek