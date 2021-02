Elise Mertens wint eerste toernooi van het jaar en is klaar voor Australian Open

Elise Mertens (WTA-20) heeft in Melbourne de Gipssland Trophy gewonnen. In de finale was ze in twee sets te sterk voor de Estse Kaia Kanepi (WTA-94).

Mertens versloeg eerder in het toernooi al nummer 5 van de wereld Elina Svitolina en kreeg de finaleplaats cadeau van Osaka nadat de Japanse forfait moest geven wegens een blessure. Daardoor kon onze landgenote frisser dan Kanepi aan haar finale beginnen. Mertens brak snel door de opslag van de Estse en kon bij 3-5 serveren voor de eerste set maar ze verloor dan haar eigen opslagspel. Dat liet ze echter niet aan haar hart komen want bij 4-5 brak ze door de opslag van Kanepi om de eerste set te nemen. In de tweede set was er geen houden aan Elise Mertens. Ze gunde Kanepi nog 1 game en won overtuigend met 1-6. Zo lijkt Mertens helemaal klaar voor de Australian Open, dat maandag van start gaat. In de eerste ronde moet ze tegen de Canadese Leylah Fernandez (WTA-89).