Mertens krijgt finaleplaats cadeau van Osaka, die forfait geeft wegens blessure

Na haar sterke kwartfinale tegen Svitolina(WTA-5) mocht Elise Mertens (WTA-20) zich opmaken voor een halve finale tegen Naomi Osaka (WTA-3), een goede test voor de Australian Open zei ze zelf voor de wedstrijd.

Maar de Japanse moest uiteindelijk forfait geven voor haar halve finale en gaf Elise Mertens geen partij. Daardoor staat onze landgenote automatisch in de finale. Daarin neemt ze het op tegen de Estste Kaia Kanepi (WTA-94).

"Sorry voor de fans maar ik moet me terugtrekken uit het toernooi vandaag. Ik heb een knagende blessure en met het oog op de Australian Open volgende week, moet ik zeer voorzichtig zijn. Ik kijk ernaar uit om volgende week weer wedstrijden te spelen."

Het Gipssland-toernooi is een van de voorbereidingstoernooien op de Australian Open. Het vindt plaats op de site van de Australian Open in Melbourne en is speciaal ingelegd vanwege de annulatie van veel andere toernooien door het coronavirus. Bovendien moeten de spelers en speelsters nu niet veel reizen binnen Australië.