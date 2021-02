Pech blijft Kim Clijsters achtervolgen: onze landgenote heeft de voorbije maand positief gestest op het coronavirus

Het zit Kim Clijsters niet mee. Het is namelijk al van september geleden dat ze nog eens een wedstrijd speelde en het kan nog wel even duren voor we haar opnieuw op het veld zien voor een wedstrijd.

Volgens Het Laatste Nieuws heeft Kim Clijsters de voorbije maand positief getest op het coronavirus. Ze zou ondertussen wel weer aan het trainen zijn en ze hoopt dat ze in maart opnieuw wedstrijden kan afwerken. Dan zal ze wel volledig hersteld moeten zijn van het coronavirus. Even leek corona ook de reden te zijn voor haar afwezigheid op de Australian Open, maar volgens het management was de beslissing al genomen voor ze te maken kreeg met corona.